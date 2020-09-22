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مرأة

لكل الأذواق.. أفضل الأحزمة وأكثرها راحة للمرأة في المناسبات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:58 م
الأحزمة: ابتكار الزي
الأحزمة: ابتكار الزي المثالي للمرأة إليك الأفضل
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أسماء عبد الحفيظ

الأحزمة هي إحدى الملحقات التي يمكن ارتداؤها مع أي زي، من الفساتين إلى الجينز، ولكن لا يزال من المهم معرفة متى ترتدي أنماطًا معينة من الأحزمة، وأيها يناسب جسمك بشكل أفضل وأسلوبك، وفقا لما نشره موقع fashion.

استخدمى هذه النصائح والحيل للعثور على أفضل الأحزمة وأكثرها راحة، والأهم من ذلك الاستمتاع بها.

أحزمة جيدة للمرأة

هناك أنواع أساسية من الأحزمة التي تأتي في عدد قليل من الاختلافات. الحزام الأسود العريض رائع للمرأة الكاملة الشكل. يساعد في الحفاظ على جسمك في المكان الذي تريده ويساعد أيضًا في الحصول على خط خصر أكثر وضوحًا لهذا السبب ، يعد أيضًا حزامًا جيدًا لمن لديهم شكل جسم صبياني قد لا يكون لديهم منحنيات محددة جيدًا. إذا كان لديك خصر قصير .

من الأفضل الابتعاد عن الأحزمة التي يزيد عرضها عن بوصتين. 

إذا كان حزامك عريضًا جدًا وخصرك قصيرًا ، فسوف يبرز ذلك. أيضًا ، بالنسبة للسيدات ذات الخصر القصير ، من الأفضل عدم مقارنة حزامك بلون بلوزتك. 

ابتعدى عن القمصان البيضاء ذات الأحزمة السوداء على سبيل المثال.

أحزمة أنيقة

نوع آخر من الأحزمة التي يجب اقتناؤها هو الحزام النحيف المحايد. هذا النوع من الحزام هو حزام غير رسمي ، ويتناسب بشكل رائع مع أي شورت أو جينز. قومى بإقران هذا النوع من الحزام مع بلوزة صلبة ، لكن لا تشعرى أنك بحاجة إلى مطابقة ملحقاتك الأخرى. ستبدو المجوهرات الذهبية أو الفضية أو غيرها من المجوهرات الملونة رائعة مع هذا الحزام. يعد الحزام الجيد لمناسبة أكثر أناقة أو ليلة في المدينة ، سلسلة أو حزام معدني هو خيار رائع. من الجيد أن يكون لديك حزام ذهبي وفضي مع هذا الخيار لتغييره.

الحزام الأخير الذي يمكنك ارتدائه في المناسبات شبه الرسمية هو الحزام الجلدي المنسوج. يأتي هذا النوع من الأحزمة أيضًا بأشكال مختلفة ، ولكن يمكن ارتداؤه مع الجينز أو السراويل القصيرة أو حتى الفساتين على خط الخصر.

أحزمة ذات نوعية جيدة

كما هو الحال مع معظم الأشياء ، عندما يتعلق الأمر بالرجال ، فإن مجاملة الحزام أكثر بساطة. عند ارتداء الملابس ، فإن أهم قاعدة يجب تذكيرها هي مطابقة حذائك بحزامك. هذا يعني اللون والقماش ، بأفضل ما يمكنك. 

يجب أن يكون حزام الفستان أرق ، ولا يزيد سمكه عن إبهامك ، ويجب أن يكون بعض الظل من الأسود أو البني. يجب أن تكون أبازيم الحزام بسيطة للمناسبات الرسمية ، ويجب أن تتطابق دائمًا مع أي معادن أخرى ترتديها مثل ساعتك ، أو ربما خاتم.

 في المواقف غير الرسمية ، ليس من المهم أن تتناسب مع حذائك ، لكن التزمى بالأحزمة القماشية بدلًا من نفس المواد التي تستخدمها أحزمة الفستان. الأحزمة الجلدية المنسوجة رائعة أيضًا للرجال للمناسبات غير الرسمية.

بغض النظر عن المكان الذي تذهبين إليه ، أو ما تفعليه ، يمكن للحزام أن يربط ملابسك بالكامل معًا ، على غرار الكرز الموجود أعلى تلك المثلجات المثالية. 

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