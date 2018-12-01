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رياضة

كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
أحمد نبيوة
انتهى مركز شباب سراي القبة بمحافظة القاهرة من اختبارات لعبة الكاراتية برئاسة الكابتن أسماء حماد، المدير الفني لقطاع الكاراتيه، والكابتن عمرو صلاح، مدرب الفريق.

وعقد الاختبار بمقر مركز الشباب، بحضور لجنة فنية رباعية من الاتحاد المصري للكاراتيه بمنطقة القاهرة، وعدد كبير من الرياضيين المهتمين باللعبة، وأولياء أمور المتدربين.

وصرحت الكابتن أسماء حماد، المدير الفني، بأن قطاع الكاراتيه بمركز الشباب يحظى باهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة ومن مجلس إدارة المركز، لافتة إلى أن اللعبة داخل المركز تحظى بإقبال كثيف من جميع أحياء شرق القاهرة.

وأضافت أن التدريب يسير وفقة خطة محكمة ووفقا للمعايير الدولية للعبة ولا يوجد أي محاباة أو مجاملة في الاختبارات، وأن اللجنة المشكلة من الاتحاد تجري عملية فرز محكمة للمتدربين المنتقلين من حزام لآخر.

من جانبه، قال الكابتن عمرو صلاح، مدرب الفريق، إن الاختبارات تتم كل 3 أشهر للانتقال من حزام لآخر، لافتا إلى أنه يتم التدريب 3 أيام في الأسبوع، كل حزام على حدة، ويتم تدريبهم وفقا لخطة زمنية معينة يتم وضعها بمعرفة الجهاز الفني للعبة.

من جانبه، قال اللاعب حمزة أحمد، الحاصل على الحزام الأصفر 2، إن رياضة الكاراتيه مهمة جدا لبناء جسم الإنسان وتزيد من اللياقة البدنية، موضحا أن المدير الفني الكابتن أسماء حماد، وجهازها الفني، يبذلون جهدا كبيرا من أجل النهوض باللعبة على مستوى منطقة القاهرة، وتحرص على إدخال كل ما هو جديد وحديث في اللعبة من أجل المشاركة في بطولة الجمهورية وغيرها محليا وخارجيا.
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
كاراتيه سراي القبة يختتم أنشطته باختبارات الأحزمة بحضور الاتحاد.. صور
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