من غير حيرة .. طرق بسيطة لاختيار الملابس المناسبة لفصل الخريف

تتقلب درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الخريف ، فنجد أنه يكون في الصباح باردا، ويميل إلى الحرارة بعد الظهر، وإن كنت تشعر بالحيرة حول اختيار الملابس المناسبة لفصل الخريف ، والتي لا تجعلك تشعر في الظهيرة بالحرارة ، وفي نفس الوقت توفر لك الدفء خلال المساء.





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ووفقا لما جاء في موقع wikihow، ان ارتداء الملابس متعدد الطبقات في فصل الخريف حل ممتازا لكي تتناسب مع تقلبات الجو الذي يشهدها هذا الفصل بين الصباح والمساء، وفي السطور التالية سنقوم بإعطائك بعض الأفكار البسيطة لاختيار الملابس المناسبة لفصل الخريف.





1- الجواكيت الخفيفة :

ويمكن اختيار جواكت خفيفة المصنوعة من الجينز أو من الجبردين أو الصوف لارتدائها في المساء، حيث يمكن الإمساك بالجاكيت على اليدين خلال فترات النهار حتى تشعر بالبرد قليلا وتبدأ في ارتدائه.





2- الفساتين :

وتعتبر الفساتين ذات الأكمام الطويلة من اقمشة الكتان خيارا ممتازا للغاية في وتعتبر الفساتين ذات الأكمام الطويلة من اقمشة الكتان خيارا ممتازا للغاية في فصل الخريف ، حيث يمكن أن توفر الدفء اللازم خلال المساء، وأيضا لا تشعرك بالحرارة خلال فترة الظهيرة، ويمكن اختيار ارتداء الشال عليها، أو البوليرو لمزيد من الدفء.





3- التنانير :

ويمكن اختيار التنانير الطويلة أو القصيرة المصنوعة من الصوف او القطن، لتعطي إحساسا بالدفء أكثر في فصل الخريف ، وارتداء عليها البوط الطويل تعطي إطلالة مثالية.