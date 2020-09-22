وزير الأوقاف: لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم إلى السب دليل إحباطهم





أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن لجوء قيادات الإخوان وأبواقهم وعملائهم من الخونة والمأجورين إلى السب والقذف والدعوة الصراح إلى تصفية أي وطني يقف إلى جانب وطنه وجيشه الوطني وشرطته الباسلة ، ودعوتهم إلى استخدام السلاح لحرق مدينة الإنتاج الإعلامي وتصفية رجال الدين والقضاء ، لهو دليل إحباطهم من جهة ، وكشف لحقيقتهم وطبيعتهم الإرهابية من جهة أخرى .





وأشار وزير الأوقاف، في بيان، إلى أن استخدام هذه الجماعة الضالة الفاجرة للأطفال ودفعهم دفعا إلى ما ينتهك طفولتهم ويغتال براءتهم أمر يجب ألا يمر دون حساب لكل من يثبت تورطه في تجنيد هولاء الأطفال أو تحريضهم أو استئجارهم جبنا وخزيا وذلا وهوانا .





كما أكد أن تطاول بعض قيادات هذه الجماعة ومجرميها وعملائها من الأبواق المستأجرة على الشعب المصري لهو أكبر دليل على خسة هذه العناصر ولؤمها ودناءتها وأن هذه الجماعة الإرهابية لم تنجح إلا في استقطاب العناصر المنحطة .



