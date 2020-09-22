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السيسي: النيل ليس حكرا لطرف ومياه النهر بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:05 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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محمد حليم قنديل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نهر النيل ليس حكرا لطرف، ومياهُه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.  

وأضاف الرئيس عبد الفتاح خلال كلمته التى ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع فى التاسع والعشرون من يونيو الماضي، خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر لحفاظها على السلم والأمن الدوليين 

وأوضح الرئيس السيسي، أن الأمر الذي يضع على المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة.

وأشار إلى أنه لا ينبغى أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع، لأن شعوبنا تطوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون.
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