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السيسي: نؤمن بقدرة الأمم المتحدة على توجيه الدعم للدول النامية بعد أزمة كورونا .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوجه نحو إقامة نظام عادل ومستقر هو أفضل السبل لمنع التطرف والازمات الانسانية، موضحا أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه إيمانا منا بدعم وقدرة المنظمة على تلك الأهداف الطموحة، فإنه تستوجيب الدعم للدول النامية، خاصة الإفريقية بعد الأزمة الطاحنة لفيروس كورونا.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب العمل على خلق بيئة مواتية تخفض من آثار الجائحة والتعامل مع المشاكل القائمة كالإرهاب والهحرة غير الشرعية المنتشرة بالقارة.

وأشار  السيسي إلى أنه يوجد اهتمام كبير بالأجندة الدولية لحقوق الإنسان، لما لها من أثر مباشر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له للحفاظ على حقوقه وتمتعه بحياه كريمة .
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