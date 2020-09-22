بشرة خير.. تعليق أحمد موسى على عودة العمرة

علق الإعلامي أحمد موسى، على سماح المملكة العربية السعودية، لأداء العمرة والزيارة تدريجيا من داخل المملكة ابتداءا من 4 أكتوبر، قائلا :"سعيد جدا، وبشرة خير وبداية". لأداءابتداءا





وقال موسى ، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن المملكة أعلنت أول معتمرين هيكون يوم الأحد 4 أكتوبر، والمملكة حددت إجراءات معينة لهذا الأمر، وأطلقت تطبيق هذا الأمر.





وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه سيكون هناك عدة شروط أبرزها تقديم ما يثبت عدم إصابة المعتمر بفيروس كورونا المستجد.





ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للقيادات في المملكة العربية السعودية على هذا القرار السعيد.كل الناس مشتقة للعمرة وزيارة الرسول "ص".



