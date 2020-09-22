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خالد عكاشة يحدد أبرز رسائل الرئيس السيسي بخطابه أمام الأمم المتحدة..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:12 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
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محمود محسن
أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن أهم ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيدة علي ضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين .

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس أكد على ضرورة الإهتمام بحل القضايا ذات الإهمية للأقليم والعالم وربطها بملف التنمية الشاملة.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة في ملف التنمية المستدامة من أجل توفير حياه كريمة تليق بطموحات الشعب المصري.

وأشار عكاشة إلى أن ما أكدة الرئيس أنه يجب أن يتم تعزيز مفهوم الأمن القومي وضرورة إرساء الأمن والسلم القومي للشعوب وهو ما أكد على أهميتها.
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