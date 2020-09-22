أحمد موسى: أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر ميدو يقاضيان القطري ناصر الخليفي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد ناصر وأحمد عبد القادر "ميدو" يعتزمان رفع قضية ضد ناصر الخليفي.





وقدم موسى ، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر للكابتن أحمد ناصر وأحمد عبد القادر "ميدو" على هذه الخطوة الهامة.





وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه :"في الرياضة وكرة القدم يحرض القطريين ضد مصر"، متابعا أن التحقيقات السويسري كشفت أن ناصر الخليفي كان يحرض ضد مصر وهو متهم بقضية خيانة في سويسرا.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن ناصر الخليفي خائن وكلب لأمير قطر تميم بن حمد، مشيرا إلى أن ناصر الخليفي قدم لجيروم فالك فيلا رشوة في إحدى الجزر الإيطالية لإتمام صفقة مع شبكة بي إن سبورت.





وكشف مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عن أن ناصر قدم رشوة 5 ملايين دولار وحرض الفيفا ضد مصر، مستدركا أن النائب العام السويسري وجه تهمة التحريض وخيانة الأمانة ضد جيروم فالك المسئول السابق بالفيفا.



