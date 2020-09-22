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أخبار العالم

تحديد موعد عقد مؤتمر جينيف بشأن ليبيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت مصادر لقناة "العربية" أن موعد عقد مؤتمر جينيف بشأن الوضع في ليبيا قد تحدد.

وقالت المصادر للعربية إن اجتماع جنيف حول ليبيا يعقد منتصف أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي.

وتابعت أن هناك خلافاً بين الفرقاء الليبيين حول معايير اختيار المشاركين في جنيف.

إلى ذلك، أستقبلت عدد من القيادات المصرية القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذى وصل القاهرة اليوم الثلاثاء، لبحث آخر تطورات الأوضاع اليبية وكيفية دعم المسؤلين الليبين لحل الازمة والوصول لحل سياسى يرضى الجميع. 

وأكدت مصادر أن الزيارة تأتى للتنسيق والتشاور مع القيادات فى القاهرة فى عدد من الملفات الهامة التى تتعلق بالطرفين، اهمها مكافحة الارهاب والتعاون المشترك بين البلدين، والوصول لحلول سياسية للازمة الليبية لبث الاستقرار فى المنطقة .

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى فى إطار حوار "ليبى – ليبى" يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون. 
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