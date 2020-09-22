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تعليم

تعرف على قسم الهندسة الطبية بهندسة حلوان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:49 م
هندسة حلوان
هندسة حلوان
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كريم ناصر

 يتفاجأ كثير من طلاب كلية هندسة بوجود قسم الهندسة الطبية والذي يعد من أهم أقسام هندسة حلوان وصاحب التنسيق الأعلى بين أقسام الكلية وصاحب عدد الطلاب الأقل دائما وهذا القسم يحتوي على معظم الأقسام الهندسية مثل: مدني، طاقة، اتصالات، ميكانيكا وغير هندسية مثل أحياء وكيمياء.

 

ونعرفكم فى "صدى البلد" على قسم الهندسة الطبية و الحيوية  وعلى فرص العمل المتواجده بعد التخرج وعلى المواد التى يتم دراستها فى القسم  .

 

والهندسة الطبية هى الهندسة المهتمه  بدراسه العلاقه بين الإجسام الصناعية وجسم الإنسان لصناعة أجسام تلائم طبيعة الجسم دون أن تهاجمه كرات الدم البيضاء.

 

مجالات العمل للخريجين من القسم:

1. صيانة الأجهزة الطبية .. مثل المستشفيات ومراكز الصيانه

2.صناعة الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه .. 

3. تصميم الاجهزه التشخيصيه والعلاجيه

4. مراكز البحث العلمي 

5. العمل فى مبيعات الاجهزه الطبيه

6. الإداره والتصميم المتشفيات (Medical planning)

 

 

المواد التى تدرس فى القسم :

 

السنة الأولي ..

Math 2 - mechanics 2 - circuits - technical writing - organic chemsitry - Biochemistry - Biophysics - Radiaction physics - electronics 1 and 2 - solid mechanics – biology

 

السنة الثانية..

Thermodynamics - math 3 - C++ - physiology - measurement - stresses analysis - anatomy - fluid - logic - علم نفس

 

ثالث سنة ..

signal - statistics and economy - clinical engineering - Radiation Or biomechanics - biomedical electronics - control - Field or prosthetic equipments - Imaging - biomatrial

 

السنة الرابعة..

Random processes of fluid - digital signal processing - simulation - naural network - biomedical system 1 and 2 – project

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