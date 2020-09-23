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رياضة

طارق يحيى: رضا عبد العال سبب لي مشاكل.. والزمالك قادر على حصد دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
طارق يحيي ورضا عبد
طارق يحيي ورضا عبد العال
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محمد رشاد
أكد طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أن رضا عبد العال مدرب طنطا سبب له بعض المشاكل الفنية خلال الشوط الأول من لقاء الفريقين الذي أقيم أمس.

وقال طارق يحيى في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "في الشوط الأول لم نستطع تنفيذ التعليمات الهجومية بالشكل الأمثل لذلك رضا عبد العال سبب لي بعض المشاكل الفنية في الشوط الأول".

 أضاف: "في الشوط الثاني نجحنا في تحقيق التوازن المميز وحزين للهدف الذي سُجل في مرمانا لم يكن له أي معنى".

واختم حديثه قائلا: "الزمالك قادر على حصد دوري أبطال إفريقيا سواء كنت موجودا أم لا".

كان الزمالك قد حقق الفوز على طنطا ٣- ١ فى الدوري الممتاز بعد مباراة عصيبة ومثيرة خاصة فى شوطها الثانى الذى شهد تسجيل ٤ أهداف 
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