وزير الاتصالات يكشف عن سرعة الإنترنت في مصر.. ومعلومات جديدة عن مبادرتي مستقبلنا رقمي وبناة مصر الرقمية

، في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، عن تفاصيل زيادة سرعة الإنترنت فى مصر ، ومبادرة مستقبلنا رقمي ، ومبادرة بناة مصر الرقمية. كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان





تفاصيل مبادرة مستقبلنا رقمي





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة مستقبلنا رقمي تستهدف كل شباب مصر فى كافة التخصصات والمجالات.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الدراسة فى مبادرة مستقبلنا رقمي يتخصص الطالب فى 3 تخصصات من أكثر التخصصات المطلوبة فى سوق العمل الدولى.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التخصصات هي التسويق الرقمي وتصميم وبناء المواقع وتحليل البيانات وعلومها.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الدراسة فى مبادرة مستقبلنا رقمي هي بمنهج ممتزج بمعني أن الطالب أو الدارس يتلقي تدريبه من خلال الانترنت، من خلال مجموعة من المحاضرات المسجلة التى يمكن ان يتابعها كما لو كان فى الفصل الدراسي تمامًا.





وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخبراء يستطيع ان يتواصل معهم لكي يتم شرح ما يصعب على الطلاب أو الدراسين فهمه.









تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية يتم التعاون من خلالها مع جامعات عالمية.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن هذه المبادرة موجه إلى حديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي للاختيار هو التفوق والقدرة على إستيعاب البرنامج الدراسي.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البرنامج الدراسي الخاص بهذه المبادرة كثيف واليوم الدراسي طويل، لأنه يضم أكثر من محور دراسي.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المحور الأول فى هذا البرنامج هو المحور التقني حيث يتخصص الطلبة فى واحدة من أربع تخصصات فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هي التخصصات الأكثر طلبًا فى سوق العمل الدولى.





وأشار إلى أنه ينتهي هذا البرنامج بعد عام بحصول الطلبة على درجة ماجستير من إحدي الجامعات الدولية المرموقة والمشاركة فى هذا البرنامج.









مصر تتقدم بشكل مستمر في المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتقدم بشكل مستمر فى المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت.





وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه بدأنا فى المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت وساعات الذروة تضاعفت.





وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لا نستهدف فقط زيادة سرعة الإنترنت ولكن تقديم خدمة أفضل للمواطن وزيادة مناطق التغطية.





وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أننا نعد البئية المعلوماتية لاستيعاب الأحمال والأعداد الكبيرة لمستخدمي الإنترنت خلال العام الدراسي.





وأشار إلى أننا منذ 2019 نتقدم يوما بعد يوم في مركزنا العالمي والإفريقي على الانترنت وسرعة الانترنت الثابت، مضيفا أن الشهور القادمة سوف تشهد تقدما فى سرعات الانترنت.