الصحة: كورونا موجود منذ الستينيات.. وهاجم مصر 6 مرات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا موجود منذ الستينيات، كفيروس.





وأضاف حسام حسنى خلال حواره ببرنامج، "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن مصر تعرضت سابقًا لـ 6 هجمات من فيروس كورونا ، آخرها كان فى 2014.





ولفت إلى أن فيروس كورونا الأخير؛ ظهر فى مصر بداية 2020، وفى حالة رصد حالات تم الإعلان عنها، وكشف أن الفيروس الأخير مستجد.





وأوضح أن اللجنة العلمية منذ أن بدأت الأزمة؛ وهم يجتمعون لمعرفة كل ما هو جديد بشأن كورونا، وأكد أن مصر تتعامل مع ملف فيروس كورونا بكل دقة.





وأشار إلى أن المواطن عندما يتعرض لـ أعراض كورونا؛ عليه أن يتناول الأدوية العادية، وتجنب المضاد الحيوي، لأن المضاد الحيوي يؤثر على مناعة الشخص، ولن يعتمد على التشخيص الشفوي.