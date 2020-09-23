عن حرمانية تعطر النساء.. آمنة نصير: الست مش فاضية تغمز وتلاغي.. دي فيها اللي مكفيها

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة، على تعطّر المرأة؛ بهدف إثارة غرائز الرجال ولفت انتباههم، وقالت: "يا أخويا الست فيها اللي مكفيها، هي فايقة للي بتقوله ده، الست مش فايقة تغمز لده ولده، الست الله يعينها".





وقالت آمنة نصير، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، إنه في زماننا هذا، الحر يكون شديدًا، وقد تصدر روائح كريهة، واستخدام الطيب والروائح جائز، أما في العصور القديمة كانت بعض النساء تتعطر؛ من أجل لفت انتباه الرجال، فتم وصفها بهذا الوصف، لأن تلك هي طريقة لفت الانتباه الوحيدة في هذا الزمان.





وانتقدت بعض المشايخ الذين يعممون ذلك، ويصفون المرأة التي تتعطر، بهذا الوصف الصعب للغاية، وطالما التعطر جاء بشكل متزن وليس بالشكل النفاذ لإعطاء رسالة ما؛ فهو جائز.



