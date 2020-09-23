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منوعات

بأرخص سعر.. امرأة تحول فوط المطبخ إلى فستان مذهل .. فيديو وصور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
فستان
فستان
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عزة عاطف
أثناء تواجدها في المطبخ لصنع كوب من الشاي؛ نظرت امرأة أمريكية، إلى "فوطة المطبخ"، وفكرت "كم ستبدو جميلة تلك المنشفة إذا تحولت إلى فستان!"، وبالفعل توجهت إلى ماكينة الخياطة، وأخرجت من تحت يديها معجزة.

فبعد 3 سنوات من اعتزالها مهنة الخياطة؛ أخذ الحنين امرأة ، تدعى «سيليكا»، بمجرد أن تخيلت صنع فستان من منشفة المطبخ؛ فأخذت 11 فوطة متشابهة، وبضربة خيط سحرية؛ حولتها إلى فستان مذهل.

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وكانت سيليكا عادة ما تستخدم الأقمشة التي تشتريها من المتجر في صنع "الفساتين، السترات، التنانير (الجيبة)"، ولكن طار عقلها بمجرد أن رأت ذلك الببغاء مطبوعًا فوق خلفية من الخوخ على مناشف المطبخ التي تستخدمها.

وذهبت السيدة إلى المتجر، واشترت 10 قطع أخرى من نفس الشكل، كلفتها 16.50 دولار فقط؛ لتصنع أجمل فستان بأقل تكلفة ممكنة.

بدأت سيليكا بفك حواف المناشف؛ لجعل كل شيء مسطحًا وسهل العمل به، وأوضحت أنها قامت بخياطة 3 مناشف معًا للتنورة المجمعة والجزء الخلفي والأمامي، ثم أضافت قطعتين للصدر الخلفي والأمامي ثم الأكمام.

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