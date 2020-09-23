يملكه عجوزان.. تليفزيون قديم يدمر إرسال قرية بالكامل.. شاهد

أثَّر تليفزيون قديم ، على إرسال قرية بأكملها ، في مدينة ويلز ، لمدة 18 شهرًا ، دون أن يعرف أحد سبب هذا التشويش، وبعد كل هذه المدة؛ عثر المهندسون وشركة الكهرباء ، على عجوزين ، كانا مستمتعين طوال تلك المدة بمشاهدة التلفاز ، دون معرفة ما تعاني منه قريتهما.





ولم يكن العجوزان "ألون" 67 و"إلين ريس" 63 عامًا، على دراية بأن تلفزيون من نوع «بوش» ، وعمره 16 عامًا ، ترك جيرانهما في قرية أبيرهوسان، يعانون من ضعف الاتصال واسع النطاق (تشويش قوي) كل صباح .





ومع ذلك، فإن اللغز، الذي ترك المهندسين في حيرة من أمرهم؛ تم حله أخيرًا ، عندما تم تتبع "الضوضاء الكهربائية" القادمة عن منزل الزوجين.





وأوضح الزوجان المتقاعدان أن جهاز التلفزيون الذي تبلغ قيمته 30 جنيهًا إسترلينيًا، والموجود في غرفة نومهما، كان يتم تشغيله كل صباح لمشاهدة Good Morning Britain.



