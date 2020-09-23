بينها كورونا والاقتصاد.. 6 ملفات في أول مناظرة بين ترامب وبايدن

كشف المسؤول عن المناظرة المرتقبة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن، عن تفاصيل ذلك اللقاء الذي يتركز حول 6 ملفات، بينها وباء كورونا "كوفيد-19".





وتشمل المناظرة ، عددا من الملفات الأخرى، مثل "الاقتصاد ، والمحكمة العليا ، والقضايا العرقية ، والعنف"، حسبما قال "كريس والاس" المذيع في شبكة "فوكس نيوز" ، ومن المقرر أن يدير المناظرة.





ونقلت وكالة "فرانس برس" ، عن "والاس" ، قوله ، إن المناظرة مدتها 90 دقيقة، وتناقش أيضا حصيلة أداء كل من ترامب وبايدن، فضلا عن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقرر لها في الثالث من نوفمبر.





ويقول والاس إن المناظرة مقسمة إلى 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، ملمحا إلى احتمالية تغير البرنامج حال وجود مستجدات.



