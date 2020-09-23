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أخبار العالم

بينها كورونا والاقتصاد.. 6 ملفات في أول مناظرة بين ترامب وبايدن

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
ترامب - جو بايدن
ترامب - جو بايدن
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قسم الخارجي
كشف المسؤول عن المناظرة المرتقبة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن، عن تفاصيل ذلك اللقاء الذي يتركز حول 6 ملفات، بينها وباء كورونا "كوفيد-19".

وتشمل المناظرة، عددا من الملفات الأخرى، مثل "الاقتصاد، والمحكمة العليا، والقضايا العرقية، والعنف"، حسبما قال "كريس والاس" المذيع في شبكة "فوكس نيوز"، ومن المقرر أن يدير المناظرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن "والاس"، قوله، إن المناظرة مدتها 90 دقيقة، وتناقش أيضا حصيلة أداء كل من ترامب وبايدن، فضلا عن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقرر لها في الثالث من نوفمبر.

ويقول والاس إن المناظرة مقسمة إلى 6 أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، ملمحا إلى احتمالية تغير البرنامج حال وجود مستجدات.

ومن المنتظر أن يتم إجراء أول مناظرة بين ترامب وبايدن في 29 سبتمبر الجاري بولاية أوهايو، حيث تبدأ في التاسعة مساء الثلاثاء وهي الأولى بين 3 مناظرات مقررة بين المرشحين.
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