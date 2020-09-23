AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهلال السعودي يتحدى كورونا أمام شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:42 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
Advertisements
إسراء أشرف
يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم، الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلعب مباريات دور المجموعات وربع نصف النهائي من البطولة، في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى 3 أكتوبر المقبل، بسبب فيروس كورونا، وسط إجراءات احترازية شديدة.

وكان الهلال قد ضمن تأهله إلى دور الـ16، وسط ظروف صعبة للغاية، حيث تعرض 15 لاعبا من صفوفه للإصابة بفيروس كورونا. 


وتعادل الهلال سلبيًا في مباراته الأخيرة أمام شاهر خودرو الإيراني، ورفع زعيم آسيا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.


ورفض الهلال الانسحاب من البطولة الآسيوية، وصمم على خوض مواجهة شباب أهلي دبي، بعد أن بات 16 لاعبا من صفوفه جاهزين للمباراة، بعد ثبوت سلبية مسحاتهم أمس، الثلاثاء.


في المقابل، يحتاج شباب الأهلي للفوز لضمان الصعود، بشرط خسارة أو تعادل بختاكور الأوزبكي في مباراته الأخيرة مع خوردو الإيراني أخر المجموعة، والذي خرج من حسابات التأهل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 -9- 2020 والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا.. الهلال يتحدى كورونا أمام باختاكور.. وأهلي جدة يواجه الشرطة العراقي

أهلي دبي يفوز على خودرو الإيراني بهدف في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي يبحث عن بطاقة التأهل أمام باختاكور الأوزبكي

الهلال يتعادل سلبيا مع باختاكور بدوري أبطال آسيا

بعد التعادل ضد باختاكور.. ترتيب مجموعة الهلال بـ دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

الأهلي يتطلع لاستعادة نغمة انتصاراته أمام نادي مصر بالدوري

المتحدث باسم وزارة الري يوضح السبب وراء ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.. فيديو

الهلال السعودي يتحدى كورونا أمام شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

الطماطم بـ 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 23 - 9-2020

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

AdvertisementS

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

تفاصيل انتقال سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

هيرضي الجماهير.. خالد الغندور يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

خالد جلال: يجب أن يرحل مصطفى محمد عن الزمالك بشرط.. وأوباما مظلوم من المنتخب.. فيديو

كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك.. تفاصيل

أنقذ الموقف.. مرتضى منصور يوجه رسالة شكر مؤثرة لـ طارق يحيي

الأهلي يتطلع لاستعادة نغمة انتصاراته أمام نادي مصر بالدوري

الهلال السعودي يتحدى كورونا أمام شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

أسعار سيات 2020 في مصر