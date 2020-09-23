"التصديري لمواد البناء": الولايات المتحدة تستحوذ على 17% من صادرات "الزجاج ومنتجاته" خلال 7 شهور

أظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري ومصنوعاته خلال الفترة "يناير- يوليو" من العام الحالي، مستحوذة على 17 % من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 29.938 مليون دولار مقارنة بنحو 14.668 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 104%.





وأوضح التقرير أن إجمالي صادرات القطاع بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من العام نحو 175 مليون دولار مقارنة بنحو 233 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 25%.





وأشار التقرير إلى أن "تركيا "احتلت المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بما قيمته 24.637 مليون دولار، مقارنة بنحو 25.715 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 4% وجاءت"إيطاليا" في المرتبة الثالثة مسجلة 12.184 مليون دولار مقارنة بنحو16.060 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 24%.





وتراجعت صادرات الزجاج ومصنوعاته إلى "هولندا" بنحو 35% مسجلة 12.119 مليون دولار، مقابل 18.621 مليون دولار، كما انخفضت إلى "إسبانيا" بنحو 39% مسجلة 9.702 مليون دولار مقابل 15.824 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي،وبلغت صادرات مصر من الزجاج إلى السوق السودانية خلال 7 أشهر ما قيمته 8.216 مليون دولار مقابل 10.932 مليون دولار بتراجع بلغ 25%.



