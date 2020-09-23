AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في أول ظهور لها على الشاشة.. ألين دي جينيرس تعتذر لعاملين في برنامجها ellen show

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
الين دي جينيرس
الين دي جينيرس
Advertisements
شروق ابراهيم
في أول ظهور لها بعد ازمة كواليس برنامجها  Ellen show، أطلت الإعلامية الأمريكية الين دي جينيرس على جمهورها بموسم جديد من برنامجها مقدمة اليهم الاعتذار للعاملين معها. 

واعتذرت ألين دي جينيرس للعاملين معها في البرنامج عن وجود وقائع ومزاعم لبيئة عمل غير صحية في كواليس برنامجها. 

وقالت الإعلامية الامريكية الشهيرة:"أنا آخذ ذلك على محمل الجد، وانا اسفة جدًا للأشخاص الذين تأثروا". 

واضاف :"أعلم أنني في موقع امتياز وقوة، وأدرك أن المسئولية تأتي من ذلك.. وأنا أتحمل مسؤولية ما يحدث في برنامجي". 

وأعلنت شركة وورنر بروس الأمريكية، رحيل 3 منتجين من برنامج المذيعة إيلين دي جينيريس، على خلفية اتهامات طاقم عملها السابق بخلقهم بيئة عمل غير صحية.

وذكرت الشركة المنتجة للبرنامج في بيان صحفي، أن المنتجين التنفيذين إد جالفين وكيفين ليمن وجوناثان نورمان، غادروا البرنامج التلفزيوني الكوميدي الشهير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيعة أمريكية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لهذا السبب

بعد أزمة برنامج Ellen show.. تغريدة لـ إلين دي جينيريس تثير الجدل

غدا.. its show time يستضيف منسق المناظر عباس صابر

ترشيحاتنا

خالد جلال: يجب أن يرحل مصطفى محمد عن الزمالك بشرط.. وأوباما مظلوم من المنتخب.. فيديو

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

أقدم شوارع العالم ... شارع فؤاد شاهد على تاريخ عروس البحر المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمعز مسعود.. 10 إطلالات لـ حلا شيحة أثارت الجدل

بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة