من داخل البحر..محمد مهران ينشر لحظاته الرومانسية مع زوجته
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:01 م
محمد مهران و زوجته
نشر الفنان محمد مهران
صورة جديدة له مع زوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وظهر محمد مهران
فى الصورة وهو يحتضن زوجته في البحر و علق قائلا :" أفضل إجازة على الإطلاق مع زوجتي الجميلة .. أحبك"
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كما كانت أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.