AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: شكرا لكل من شارك في إدارة أزمة كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:16 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
Advertisements
محمد عبدالحليم
وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الشكر والتقدير لكل فرد شارك في إدارة أزمة كورونا خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس كلية الطب بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية والوكلاء وأعضاء المجلس حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم.

كما ناقش رئيس الجامعة الاستعدادات التي تمت لاستقبال العام الجامعي الجديد وتطرق المجلس لمناقشة مشروع الجامعة الأهلية الذي تدعمه الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر باعتبارها مشروع قومي لا يهدف للربح .
إقراايضا : 
واستمع الدكتور منصور لعدد من مشكلات أعضاء هيئة التدريس ووجه بسرعة حلها قبل بداية العام الجامعي، كما تم عرض الإنجازات والندوات والمؤتمرات والقوافل الطبية التي شهدتها كلية الطب خلال العام الماضي، ومناقشة بروتوكولات التعاون بين كلية الطب والعلوم ووزارة الصحة وغيرها من المبادرات الرئاسية لخدمة المواطن السويفي.

وفي نهاية المجلس تم تكريم الدكتور منصور نظرًا لمجهوداته الرائدة والمبذولة لمواجهة جائحة كورونا، كما تكريم أعضاء هيئة التدريس المحالين للمعاش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف: تطبيق خطة نشر التعليم الهجين وبدء فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس

الدكتور سامي عبدالعزيز يتفقد اختبارات قدرات الإعلام بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف: إطلاق أسماء المتميزين من المحالين للمعاش على القاعات تكريما لهم

تخصيص 30 فدانا لإقامة جامعة أهلية في بني سويف.. ومنصور حسن يؤكد: مشروع قومي لا يهدف للربح

ترشيحاتنا

أسبوع بـ15 ألف جنيه.. حكاية شبكة 4 ستات وراجل للدعارة على الفيسبوك في الدقي

المهنة ديوث.. أزواج باعوا لحم زوجاتهم في الدعارة على فيسبوك.. تقرير

بعد تخريب ليبيا.. جيش مرتزقة أردوغان يتجه إلى هذه الدولة

محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة

تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في ستة أسابيع.. تفاصيل

يوسف القعيد: فوجئت بتعييني في البرلمان.. وسعيد بتمثيل الشعب المصرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة