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تعليم

التعليم العالي: بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس على تطبيق التعليم الهجين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
وضع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على وضع جدول المواصفات، وبناء المفردة الاختبارية، وذلك بناءا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/7/2020 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق التعليم الهجين في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2020/2021 بسبب الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا،

وأكدت الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أنه، تم عقد عدد (16) برنامج تدريبي أونلاين، خلال المدة من 17 أغسطس وحتى 15 سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي جاء بعنوان "أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية"، موضحة أن البرنامج التدريبي تم تخصيصه للقطاعين الطبي والعام في مختلف التخصصات، وذلك تحت اشراف  الدكتور هشام عبدالخالق مدير وحدة المشروعات.

وأضافت أن البرنامج التدريبي اهتم برفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في مجال صياغة جدول المواصفات وإعداد المفردة الاختبارية واسنكمال بطاقة المفردة الاختبارية والتي تُعد النواة الأساسية لبناء بنوك الأسئلة وبالتالي الاختبارات الإلكترونية التي تعتبر من أساليب التقويم الأساسية في منظومة التعليم الهجين.

وذكرت الدكتورة سحر أمين أنه تم الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في مجال القياس والتقويم سواء من القطاع الطبي أو التخصص التربوي؛ لإعداد المادة التدريبية الموحدة وملخص يتم إرساله للمتدربين مع شهادة اجتياز البرنامج، كما قام بالتدريب أساتذة متخصصين من مختلف الجامعات المصرية سواء في القطاع الطبي أو التخصص العام.

الجدير بالذكر أنه حضر تلك الدورات نحو (680 ) متدرب بواقع (40) متدرب في كل برنامج وتم التدريب بواقع (12) ساعة تدريبية مقسمة على يومين ومنح المتدربين شهادة اجتياز البرنامج التدريبي بعد حضور اليومين وتقديم التكليفات المطلوبة (صياغة مفردات) في نهاية اليوم الأول واجتياز الاختبار الإلكتروني في نهاية اليوم الثاني.
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