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محافظات

فتح المركز التكنولوجي بديوان محافظة مطروح لاستقبال طلبات التصالح

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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ايمن محمود
قرر  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فتح  المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالديوان العام بالمحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح تيسيرا علي المواطنين.


 واضاف محافظ مطروح ان فتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام سيعمل  بالاضافة إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح  للتيسير  على المواطنين وتخفيفا للزحام.


واكد محافظ مطروح على فتح جميع المركز التكنولوجية بمجالس المدن لاستقبال طلبات المواطنين  وتسهيل الاجراءات وتخفيف الزحام واستقبال طلبات المواطنبن من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ليلًا .

وشدد علي ضرورة الإلتزام بالتباعد والاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين .

وناشد  المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم ودفع رسوم جدية التصالح والاستفادة من كافة التيسيرات التى قدمتها الحكومة والتخفيضات التى أقرتها المحافظة للتيسير عليهم لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انقضاء المدة المحددة في نهاية سبتمبر الجاري.
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