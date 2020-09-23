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محافظات

مخالفات بالجملة.. ٥ محاضر وضبط ٢٣٩ عبوة دواء مخالف في الشرقية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .

وقامت مديرية الطب البيطري، بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ديرب نجم ، لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري ، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية ، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية علي عيادات ومعارض بيع الأدوية، وسيارات توزيع الأدويه بمركز ديرب نجم لضبط سوق الدواء البيطري و لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.
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وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية وضبط ٢٣٩عبوة لـ ( 21) صنف دواء بيطري مخالف " منتهي الصلاحية – مجهول المصدر" ، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ علي الأدوية المخالفة علي ذمة القضايا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.
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