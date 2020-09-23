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محافظات

رئيس لجنة التصالح بالإسماعيلية يطالب بتخفيض 50٪؜ ومد المهلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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انجي هيبة

وجه المهندس الاستشارى وليد أحمد فؤاد رئيس لجنة التصالح  شكره لمحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة على تخفيض سعر المتر بنسبة ٤٠٪؜ ،  مشيرا إلى إصراره باستكمال حملته الإعلامية  للحصول على المزيد من التخفيض لسعر المتر بمدينة الإسماعيلية لتصل النسبة إلى ٥٠٪؜،  مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكد المهندس فؤاد أن مصلحة المواطن في تقنين وضعه بشكل قانوني واستكمال مرافق العقار الخاص به وبالتالي الاستفادة منه بالشكل الأمثل وفقا للقانون، بالإضافة إلى مصلحة الدولة في هذا الصدد تكمن في إيقاف نزيف البناء العشوائي غير المخطط والتعديل على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال فؤاد إن قانون التصالح يهدف إلى  معالجة الأخطاء السابقة وعدم تكرار نفس الأخطاء في المستقبل والحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية بجميع النواحي .

وناشد رئيس لجنة التصالح بالإسماعيلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بمد مهلة تلقى طلبات التصالح وفقا للقانون خصوصا وان الهدف منها مد فترة جديدة تيسيرا على المواطنين ، وذلك نظرا لعدم وضوح الصورة للكثير من المواطنين واستكمالا لإجراءات توفير المستندات .



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