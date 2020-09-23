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اقتصاد

2.92 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال شهرين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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علياء فوزي
كشف مجلس إدارة شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية،التابعة لـ القابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بنسبة 100%.

وقالت الشركة اليوم الاربعاء، إنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 2.92 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي، مقابل 1.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أشارت الى ارتفاع إيرادات الشركة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلى 90.49 مليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 76.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال العام المالي 2019-2020، نحو 17.4 مليون جنيه أرباحًا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.


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