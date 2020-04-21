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اقتصاد

ممفيس للأدوية تستهدف 29.4 مليون جنيه أرباح خلال 2020-2021

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:22 م
ممفيس تستهدف 29مليون
ممفيس تستهدف 29مليون جنيه ارباح
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علياء فوزى
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2020- 2021).

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن العمومية صدقت على الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.

وتستهدف ممفيس للأدوية تحقيق 29.4 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي المقبل.

كما تستهدف تحقيق 575 مليون جنيه إيرادات نشاط، ومن المتوقع أن تبلغة تكلفة النشاط 460.6 مليون جنيه.

 يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي بقيمة 5.22 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 16.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات خلال الفترة بنحو 378.3 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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