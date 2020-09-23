هل يجوز أن أنوي صيام قضاء مما علي من رمضان إذا استيقظت متأخرا.. لجنة الفتوى ترد

ورد سؤال مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : " هل يجوز أن أنوي صيام قضاء مما علي من رمضان إذا استيقظت متأخرا؟ .





ردت لجنة الفتوى: لا يصح صوم يوم عن قضاء رمضان دون تبييت النية قبل الفجر، كما يلزم لأدائه؛ لأن القضاء له حكم الأداء، وهكذا كل صيام فريضة؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أخرجه النسائيُّ، وفي روايةٍ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رواه الخمسة.





وأضافت اللجنة: هذا بخلاف صيام النوافل؛ فإنه لا يجب فيه تبييت النية؛ لما ثبت عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِيَ الله عنها، قال: "دخَل عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يَومٍ، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإنِّي إذًا صائِمٌ". أخرجه مسلم.





قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: "ويجب في الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: "إنما الأعمال بالنيات" ومعيِّنة بكسر الياء لأنها تُعيِّن الصوم، وبفتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا أو قضاء أو كفارة لخبر: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة ".