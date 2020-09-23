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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مديري المراكز ذات الطابع الخاص

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:27 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقدت جامعة الفيوم اجتماعا برئاسة  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم لمديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة.

وشهد الاجتماع  الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وصرح الدكتور أحمد شديد بأن إدارة الجامعة لن تتوانى في متابعة أداء عمل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع.


كما وجه رئيس الجامعة بضرورة وضع خطط استراتيجية جديدة ومتطورة لرفع أداء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حتى يتم استغلال خدماتها الاستغلال الأمثل الذي يخدم المجتمع المحلي بالفيوم وإمكانية تسويق خدمات الجامعة بالشكل الصحيح واللائق لجامعة الفيوم .


من جانبه أكد الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة  على ضرورة تطوير المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، إضافة إلى وضع إعلانات مضيئة خاصة بكل مركز، مشيرا إلى أهمية اندماج تلك الوحدات والمراكز بمؤسسات المجتمع الخارجي.

رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مديري المراكز ذات الطابع الخاص
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مديري المراكز ذات الطابع الخاص
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