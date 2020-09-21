استقبال 51451 طلبا للتصالح بمخالفات البناء في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 51451 طلبًا حتى اليوم، بمعدل يومي 2000 طلب.
وأكد حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، اليوم مع رؤساء المدن، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بحضور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة اتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، وكذا مراجعة المستهدف اليومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.
وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. موضحًا أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.