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محافظات

استقبال 51451 طلبا للتصالح بمخالفات البناء في الفيوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:34 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 51451 طلبًا حتى اليوم، بمعدل يومي 2000 طلب.

وأكد حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، اليوم مع رؤساء المدن، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بحضور  محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد. 


ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بضرورة اتخاذ خطوات جادة في إنهاء هذا الملف الهام وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، وكذا مراجعة المستهدف اليومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها. 

وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. موضحًا أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.
استقبال 51451 طلبا للتصالح بمخالفات البناء في الفيوم
استقبال 51451 طلبا للتصالح بمخالفات البناء في الفيوم
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