بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني









تألقت جوهرة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة و ذا اكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأزرق و اللبني.





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وقد نالت إطلالة جوهرة في احدث ظهور لها إعجاب متابعيها على الأنستجرام. كما تميز فستان جوهرة بأنه كشف عن قوامها الرشيق،









وانتعلت حذاء صيفي أنيق و مميز ذا كعب عالي فيما نسقت معها إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفوشيا، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية مرتدية أقراط كبيرة الحجم وهي من الصيحات المواكبة لموضة 2020.









أما من الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا صارخا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.











