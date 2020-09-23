بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصور جديدة لها برفقة الفنان تامر حسني ومحمود العسيلي وذلك خلال تواجدهم في إحدى أماكن السهر.
تألقت جوهرة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة و ذا اكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأزرق و اللبني.
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كما تميز فستان جوهرة بأنه كشف عن قوامها الرشيق، وقد نالت إطلالة جوهرة في احدث ظهور لها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.
وانتعلت حذاء صيفي أنيق و مميز ذا كعب عالي فيما نسقت معها إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفوشيا، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية مرتدية أقراط كبيرة الحجم وهي من الصيحات المواكبة لموضة 2020.
أما من الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا صارخا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها.