بـ فستان تايجر.. جوهرة تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت جوهرة بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل باللون البني والأسود على شكل التايجر، وانتعلت حذاء مكشوفا ذا كعب عال باللون الأبيض لاستكمال أناقتها.







واعتمدت جوهرة على ارتداء القليل من الإكسسوارات فهي تتميز بالبساطة والرقة، فارتدت السلسلة في الرقبة، وخاتم بسيط في اليد.







كما تركت خصلات شعرها الانسيابي بطريقة ناعمة أعلى الكتف، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.







وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.