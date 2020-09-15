بإطلالة كاجول.. وصلة رقص لـ جوهرة على أغنية إخواتي

نشرت الفنانة الإستعراضية جوهرة فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول نالت إعجاب الكثير من متابعيها.
وارتدت جوهرة بنطال جباردين باللون الاسود وتيشرت أسود وانتعلت حذاء بكعب يليق بإطلالتها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة ورقصت على أغنية اخواتي داخل جراج للسيارات.
ولم تتكلف جوهرة في اقتناء الاكسسورات واكتفت بقرط رقيق واسورة تليق بإطلالتها الساحرة.
ووضعت جوهرة، مكياج بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايلاينر والماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون البينك الملائم لها.
وارتدت جوهرة بنطال جباردين باللون الاسود وتيشرت أسود وانتعلت حذاء بكعب يليق بإطلالتها، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة ورقصت على أغنية اخواتي داخل جراج للسيارات.
ولم تتكلف جوهرة في اقتناء الاكسسورات واكتفت بقرط رقيق واسورة تليق بإطلالتها الساحرة.
ووضعت جوهرة، مكياج بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايلاينر والماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون البينك الملائم لها.