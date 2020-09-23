بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق

أثار الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة والد ا لفنانة حلا شيحة الجدل بالحديث عن زواجها من الداعية معز مسعود بعد انتشار شائعة زواجهما.





و أكد أنه لا يمانع من زواجه ابنته لافتا الى ان معز لم يفتحه فى الأمر حتى الآن.





الأمر الذي جعل ا لفنانة حلا شيحة تتصدر تريند مؤشر البحث على موقع جوجل.





وتعرضت ا لفنانة حلا شيحة لـ حالة من النقد فى الفترة الأخيرة بعد خلعها الحجاب وإجرائها بعض عمليات التجميل في الأنف والوجه.





لذا ننشر لكم مجموعة من الصور التي وضعت حلا شيحة فى مأزق الفترة الماضية.



