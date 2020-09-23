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مرأة

بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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رنا عصمت
أثار الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة الجدل بالحديث عن زواجها من الداعية معز مسعود بعد انتشار شائعة زواجهما.

وأكد أنه لا يمانع من زواجه ابنته لافتا الى ان معز لم يفتحه فى الأمر حتى الآن.

الأمر الذي جعل الفنانة حلا شيحة تتصدر تريند مؤشر البحث على موقع جوجل.

وتعرضت الفنانة حلا شيحة لـ حالة من النقد فى الفترة الأخيرة بعد خلعها الحجاب وإجرائها بعض عمليات التجميل في الأنف والوجه.

لذا ننشر لكم مجموعة من الصور التي وضعت حلا شيحة فى مأزق الفترة الماضية.

علي الرغم من التزام أصحاب الشأن الصمت، إلا أن الشائعات لم تتوقف، وزادت بإعلان المهر الذي حددته حلا شيحة، كشرط لقبول الزيجة والاتفاق على إنتاج مسلسل وفيلم لها.
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق
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