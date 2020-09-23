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فن

بعد معز مسعود وحلا شيحة| شائعات ارتباط النجوم لا تنتهي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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عمرو صبحي
عاني الوسط الفني من الشائعات التي تثير الجدل ، وتضع الجمهور في حيرة بسبب تداول اخبار غير صحيحة عن النجوم  واخرها ، شائعة ارتباط الداعية معز مسعود و حلا شيحة..

من خلال السطور التالية نرصد لكم أبرز شائعات ارتباط النجوم.


1 _ الداعية معز مسعود وحلا شيحة

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار خبر ارتباطها بالداعية معز مسعود على السوشيال ميديا.

على الرغم من التزام أصحاب الشأن الصمت، إلا أن الشائعات لم تتوقف، وزادت بإعلان المهر الذي حددته حلا شيحة، كشرط لقبول الزيجة والاتفاق على إنتاج مسلسل وفيلم لها.

ونشر معز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "انستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.

وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".



2_ منه شلبي والمخرج محمد العدل


اثارت منة شلبي الجدل بسبب انتشار شائعات حول ارتباطها بالمخرج محمد العدل،  وردت "منه" علي تلك الشائعات وقالت ان محمد العدل بمثابة صديق لها ، وتابعت أنها إذا وجدت اي مشروع حول الارتباط لن تتردد في الاعلان عنه.

3_ اليسا وصديقها وديع النجار


انتشرت شائعات كثيرة حول ارتباط الفنانة اللبنانية اليسا بصديقها وديع النجار ولكنها ردت من خلال صورة برفقته نشرتها علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت اليسا علي الصورة قائلة: وقت الغداء مع العزيز وديع النجار، طعام جيد وحالة مزاجية جيدة وكذلك موسيقى.

كما رد عليها وديع النجار قائلا: غداء جميل مع صديقتي المفضلة".
 
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