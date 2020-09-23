لن يقبل بدور الرجل الثاني.. طارق يحيى: جاهز لقيادة الزمالك أمام الرجاء المغربى





قال طارق يحي فى تصريحات إذاعية اليوم : جاهز لقيادة الزمالك فى موقعة الرجاء الأفريقية حال التعثر فى التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد لما أمتلكه من خبرات فنية كبيرة .





وكشف طارق يحي أنه كان مدربا فى جهاز البرازيلى كابرال المتوج بأخر لقب أفريقى فى بطولة دوري الأبطال الأفريقي على حساب الرجاء المغربى فى نسخة 2002 .





وشدد طارق يحي على أنه لن يقبل بدور الرجل الثانى فى جهاز المدير الفنى الأجنبى الجديد للزمالك بسبب عدم راحة الخواجة من وجود مدير فنى سابق فى الجهاز المعاون له وذلك حرصا على استقرار الفريق الأبيض .





وأعرب عن سعادته الكبيرة بالفوز على طنطا أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثامنة والعشرين للدوري مؤكدا أن الخسارة أمام اسوان كانت بمثابة الكابوس بالنسبة له .

أعرب طارق يحي المدير الفنى المؤقت للزمالك عن جاهزيته التامة لقيادة الفريق الأبيض فى موقعة الرجاء المغربى المقرر لها الثامن عشر من أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا .