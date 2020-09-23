القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحزم التحفيزية لدعم الصناعة فى مواجهة كورونا حافظت على القطاع من التدهور

واضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاجراءات التحفيزية شملت وقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 شهور ، خفض سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع من 5.5 الى 4.5 دولار بالاضافة الى موافقة مجلس الوزراء على اعفاء المصانع سواء القطاع العام او الخاص من 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة للقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع.



وأشاد السيد ،بالإجراءات و المبادرات التى اطلقها البنك المركزى منذ بداية العام الحالى لدعم الصناعة و التى شملت منح قروض بفائدة 8% متناقصة لسداد المستحقات المالية من إيجارات و فواتير المياه فضلا عن اعادة تشغيل المصانع المتعثرة مؤكدا لولا الدعم الحكومى للقطاع الصناعى فى هذه الظروف لسجل النمو الصناعى انخفاضا كبيرا.



أوضح السيد ، أن تشغيل المصانع ساعد على استقرار الاسعار و توافر المنتجات بسعر مناسب للمستهلكين .

