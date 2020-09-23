احرص عليها .. عادة يجب فعلها أثناء ممارسة الرياضة

يحتاج الرياضيون إلى بعض النصائح وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصيحة مهمة يجب اتباعها.









وقالت دكتور سهام سوقية، كلما نقصت السوائل فإن الجسم يضخ الدم بصورة أقل الى الأطراف للتبريد ولهذا ‏تعويض السوائل مهم جدا.









وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أنه من الضروري المحافظة على محتوى السوائل في الجسم نتيجة فقدانها بالتعرق.





وأردفت أن السوائل لها أهمية كبيرة جدا للرياضيين نظرا لدورها في التبريد من خلال افراز العرق، خصوصا في الأجواء الحارة.



