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أخبار العالم

مسئولة أمريكية تعلن توقيع دولة عربية جديدة اتفاق سلام مع إسرائيل خلال أيام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الأربعاء، توقيع دولة عربية جديدة لإتفاق سلام مع إسرائيل خلال اليومين المقبلين. 

وأفادت هيئة البت الإسرائيلية "مكان"، بوصول وفد إسرائيلي إلى البحرين اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات لصياغة اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع إعلان تأييد السلام في واشنطن.

وتأتي هذه الزيارة عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكان وفد إسرائيلي رفيع المستوى توجه، صباح اليوم إلى البحرين، وذلك في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات".

ويضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الإسرائيلية برئاسة المدير العام لديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، ومسؤولين كبار من مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الوزراء وبعض الوزارات الأخرى.

يذكر أن إسرائيل قد وقعت رسميا، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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