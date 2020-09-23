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رياضة

أبو زينة: انضباط لاعبي الأهلي وراء الفوز بالكأس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
عبّر اللواء خالد أبو زينة، المدير الإداري للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم في ضوء تعليمات الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي.

وأوضح أن الفوز باللقب يعود إلى حالة الانضباط الشديد والالتزام في الملعب وفي فندق الإقامة، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني باحترافية شديدة.

وأضاف أن مساندة مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المستمرة لفريق الطائرة تمنح الجميع دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما يمكن، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي توج مساء اليوم، الأربعاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين أمام طلائع الجيش.

بهذا التتويج يختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.
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