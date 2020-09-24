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التنمية المحلية لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار: لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع الجهات المختلفة.. وضرورة توعية المواطنين بأساليب مواجهة أخطار السيول

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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التنمية المحلية:
تشكيل 4 لجان بين الوزارة والمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الخريف
تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع الجهات المختلفة
تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وتمركز المعدات والآلات المستخدمة 

مع بداية فصل الخريف جغرافيا، تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، في هذا الفصل وفصل الشتاء.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل 4 لجان في جهات مختلفة من المحافظات والوزارة لمواجهة التقلبات الجوية خلال هذا الفصل، حيث إنه تم تشكيل لجان للمرور على مهمات الاغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات.

كما تم تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة ، وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة .

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة و تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية "الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الري" للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول "مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار" والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظرًا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها .

ولفتت إلى أنه تم توجيه المحافظات للتنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى. 

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات بتوعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والإجراءات المطلوب اتخاذها فى حالة أى طوارئ .
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