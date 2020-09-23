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مرأة

بمكياج لافت.. إيمي طلعت زكريا تبرز جمالها في آخر ظهور لها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:41 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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آية التيجي
نشرت إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية تخطف الأنظار وتبرز من جمالها.

وظهرت إيمي طلعت زكريا، وهي ترتدي تيشرت باللون السيلفر اللامع، ومطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر بالترتر، وهو ما ابرز من اناقتها.


وتركت إيمي طلعت زكريا شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي طلعت زكريا في المكياج على الألوان الناعمة، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجذاب، مع وضع الماسكرا والآي شادو اللامع باللون السيلفر، وهو ما  أبرز من جمال ملامحها.

وابرزت ايمي طلعت زكريا إطلالتها ببعض الاكسسورات الأنيقة؛ حيث قرطين ناعمين باللون السيلفر من اللؤلؤ، وهو ما اكمل من إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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