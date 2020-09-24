غير متوقعة.. تعرفى أضرار تناول الثوم على الريق









نزيف داخل العين



الإفراط في تناول الثوم يسبب النزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية.





حرقة المعدة

تسمم الكبد





الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.

استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة