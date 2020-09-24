AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غير متوقعة.. تعرفى أضرار تناول الثوم على الريق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الثوم
الثوم
Advertisements
لمياء الياسين
رغم فوئده أضرار تناول الثوم على الريق عديدة  فهو يتسبب فى القىء والقرحة إلى أضرار الثوم  يجب أن تكونين على دراية بها وفقا لموقع " shlop":


نزيف داخل العين

 الإفراط في تناول  الثوم يسبب  النزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية.

حرقة المعدة

  استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة

تسمم الكبد

  الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.


غازات وأسهال

 إذا كنت تتناول الثوم على معدة فارغة فهو يسبب الغازات والأسهال

أضرار القلب والكبد

أضرار الإفراط فى تناول  الثوم كثيرة فهو يتسبب فى أضرار على القلب والكبد

ضغط الدم

الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف. أيضًا ، بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

أضرار الثوم على الكلى والقولون والقلب والكبد

أضرار غير متوقعة لتناول الثوم النيئ على الصحة

أضرار الثوم على الريق.. اكتشف كيف يؤثر على صحتك

رغم فوائده ..أحذرى الإفراط فى تناول الثوم على الريق لهذه الأسباب

أضرار الثوم على القلب والكبد غير متوقعة.. تعرفى عليها

ترشيحاتنا

باحث بشئون الجماعات المتطرفة: خطورة إبراهيم منير فى أنه كان يدير شبكة العلاقات الدولية لتنظيم الإخوان فى الخارج.. فيديو

أخبار الرياضة.. باتشيكو مديرا فنيا لـ الزمالك.. وفايلر يرد على شائعات رحيله عن الأهلي

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

الدنيا مولعة.. رد جديد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

أشرف رزق: ملكية الشقق لا تنتقل إلا بالتسجيل

السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل.. بشروط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة