غير متوقعة.. تعرفى أضرار تناول الثوم على الريق

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نزيف داخل العين
الإفراط في تناول الثوم يسبب النزيف داخل العين حول الفراغ بين القرنية والقزحية.
حرقة المعدة
استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة
تسمم الكبد
الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر.
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غازات وأسهال
إذا كنت تتناول الثوم على معدة فارغة فهو يسبب الغازات والأسهال
أضرار القلب والكبد
أضرار الإفراط فى تناول الثوم كثيرة فهو يتسبب فى أضرار على القلب والكبد
ضغط الدم
الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف. أيضًا ، بعد الجراحة ، يجب عدم تناول الثوم لمدة أسبوعين على الأقل لأنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب