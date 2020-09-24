للمرة الأولى.. تدريس مواد إبداعية في كليات الآداب بداية من الشهر المقبل.. فيديو

كشف الناقد الأدبي صلاح فضل، عن إدخال 8 مواد جديدة للدراسة بكليات الآداب بمصر، متابعا "4 مواد خاصة بالفنون التمثيلية و4 أخرين مختصين بالفنون التشكيلية".



وتابع خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، تتمثل الـ4 مواد الخاصة بالفنون التشكيلية في "فن النحت والرسم والعمارة الفرعونية والقبطية، إضافة إلى دراسة الخطوط الإسلامية".



وأضاف أنه من الشهر القادم سيتم تدريس مواد الفنون التشكيلية والثمثيلية في كليات الآداب بجامعات مصر.



وأكمل: المواد ستكون اختارية لطلاب السنوات الأولى لكن بعد ذلك ستكون إجياريا لباقي السنوات الدراسية.