صلاح فضل: الخلافة العثمانية كانت بلاء على العالم الإسلامي.. فيديو

قال الكاتب والأديب صلاح فضل، إن الخلافة العثمانية طمرت ما في الإسلام من عناصر معرفية وعلمية وما في الاسلام من عناصر فنية وجمالية لكن الواقع التاريخي يشهد ان الاتراك لم يخرج من بينهم علماء عظماء وفنانين إلا استثناءات بسيطة جدا كما ان الخلافة العثمانية كانت بلاء للعالم الإسلامي.





واضاف صلاح فضل خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن المرحلة العثمانية تاريخها 500 سنة ولكن لم يلعبوا الا دور ايجابي واحد وقامت الخلافة العثمانية بطمر المرحلة العلمية في الأندلس وطمرت المرحلة العلمية التي كانت مزدهرة في القاهرة وفي بغداد.









وأوضح صلاح فضل ،أن الخلافة العثمانية أهدرت النمو الحضارى للمعرفة الإسلامية كما ان العثمانيين في بداية القرن الـ20 قاموا بأنشاء ما يسمى بالإسلام السياسي وهو الذي كون جماعة الإخوان المسلمين .









وتابع صلاح فضل ، أن السبب في صناعة الحركة الوطنية في مصر هو نشوب الحرية والدولة المتقدمة الحديثة بالجلاء اولا وهذا ما صنع الدولة الوطنية المصرية وهذا ما ساعد على صناعة مستقبل مصر .









واستكمل صلاح فضل ، أن هذا ما جعل مصر تقوم بدورها الريادى التي بسببها قادت مصر حركة التطور العربي كما ان استقلال مصر هو ما ادى الي استقلال بقيه الدول العربية .