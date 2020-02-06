صلاح فضل: لابد من قصر دور المؤسسات الدينية على الجانب التعليمي والأخلاقي

قال الدكتور صلاح فضل الكاتب والمفكر، إنه لابد أن يقتصر دور المؤسسات الدينية على الجانب التعليمي والأخلاقى فقط.





وتابع فضل خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "المغرضون والمتطرفون والمتربصون بسلام المجتمع خلقوا طبقة من الزيف على سطح المجتمع المصري حرمتنا من الكثير من المرونة والعقوبة الجميلة".





وأشار إلى أن هناك ثلاثة عوامل تؤدى بنا إلى الرقي وهي العناية بالتعليم والعناية بالإعلام وبطبيعة وظائف المؤسسات الدينية.





وأوضح: "على المؤسسات الدينية ألا تعتبر من يخرج على نظامها وقواعدها عدوا لها، مضيفا: "المؤسسات الدينية تقف حائلا أمام مدنية الدولة حين تعتقد ان الدين حكرا عليها فقط".





وأوضح فضل، أنه يجب ان يتم تشكيل لجنة من علماء الدين لاختار الكتب التي تقرب بين الأديان، ومنها كتب دوائر المعارف العامة والأدب الرفيع والثقافة الرفيعة.