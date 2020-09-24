أضرار ماء سلق الدجاج.. وأهم فوائده





يعتقد عدد كبير من الناس ان اضرار ماء سلق الدجاج خطيرة وتمقام الاول لكن وتؤثر على الكلى والكبد بشكل خاص لكن هذا لا يحدث هذا الافى حالات نادرة وعندما تكن احدى المكونات المستخدمة فى سلق الدجاج غير جيدة أو فاسدة .





وبصفة عامة اضرار ماء سلق الدجاج قليلة ومحدودة النطاق جدا ولكنها تحتوى على فوائد اهم واكبر بكثير.





وفيما يلى نعرض اهم فوائد مرق الدجاج سواء للنفاس او للحامل او لعلاج الزكام وذلك وفقا لما ذكره موقع " popsugar" و موقع" webmed".

فوائد مرق الدجاج للنفاس

فوائد مرقة الدجاج للنفاس كثيرة جدا للنفاس حيث تقوى المراة وتقلل من الشعور بالالم وتساعدها فى التعافى سريعا كما تحمى مرقة من هشاشة العظام وتقلل احتمالات الاصابة بها لوجود مادة الجيلاتين بها.



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ينصح الاطباء المرأة خلال فترة النفاس والحمل بتناول مرق الدجاج الطبيعي لعدة اسباب ابرزها: الحماية من هشاشة العظام وعلاج الأرق و اضطرابات النوم التى تتعرض لها خلال هذه الفترة لأنها تساعد على الاسترخاء و السكينة لاحتوائها على مادة الجليكاين، وتعالج آلام المفاصل لوجود نسبة كبيرة من الكبريتات و المركبات التي تحد من آلامها كما ان مرق الدجاج من اقوى مضادات الالتهابات .

فائدة أخرى لشوربة الدجاج تأتي من الخضار الغنية بالمغذيات النباتية المطبوخة في المرق: البصل والجزر والكرفس والثوم هي تلك الرسائل الكيميائية في النباتات التي "تخاطب" جهاز المناعة لدينا وبالتالى فهى أقوى مضاد للميكروبات .





فوائد مرقة الدجاج للحامل

توجد فوائد عديدة لتناول الحامل لمرق الدجاج بشرط عدم اضافة التوابل التى لا تتناسب مع الحمل مثل القرفة لانها تزيد انقباضات الرحم فهى غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والبروتين اللازم لصحة الام والجنين وسهل الهضم خاصة ان الحموضة من المشكلات الشائعة بين النساء الحوامل .

تشمل المكونات الرئيسية الأخرى في حساء الدجاج البصل والثوم والخضروات الإضافية التي تضيف نكهة وجرعة صحية من العناصر الغذائية المهمة اللازمة لنظام المناعة بشكل جيد.





معروف للجميع أن الدجاج يعتبر مصدرًا كبيرًا للبروتين والأحماض الأمينية المفيدة حقًا لنمو العضلات والأنسجة الأخرى، ويقوى العظام

فوائد مرقة الدجاج للزكام ف وفقًا لعدة دراسات فهو يساعد في محاربة نزلات البرد ، يساعد على إزالة احتقان الأنف وكذلك المخاط الرقيق حتى تتمكن من السعال بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أنه قد يكون له تأثير خفيف مضاد للالتهابات مما يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

كما انها غنية بالكارنوزين ، وهو حمض أميني يساعد على تقليل تدفق السيتوكينات ، تلك المركبات الالتهابية التي تساهم في سيلان الأنف والعطس والسعال التي نتعرض لها من التهابات الجهاز التنفسي. وفقًا للعديد من دراسات زراعة الخلايا التي تبحث في نشاط خلايا الدم البيضاء ، الحمض الأميني ، فإن الكارنوزين هو المركب الأكثر فاعلية كمضاد للالتهابات بصفة عامة.





توابل سلق الفراخ

تمنح توابل سلق الفراخ مذاقا خاصا للطعام وتجعل الشوربة الذ بكثير واعلى في القيمة الغذائية ، وابرز توابل سلق الفراخ، وبصل، وثوم ، وكرفس ، وكمون ، فلفل اسود ، ورق لورا ، بابريكا ، قرفة ، كسبرة جافة ، روز مارى .





ويمكن اضافة اى توابل اخرى لماء سلق الفرخ ترغب فيها المراة بشرط تنسيقها مع بعضها البعض بحيث يكون مذاقها جيد ومتناغم مثل اضافة الشطة مع الروز مارى او الكمون ولكن من الصعب وضع كميات كبيرة منها ومن الفلفل الاسود في وجبة واحدة.



