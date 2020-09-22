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مرأة

توقفي عن تناولها فورا.. رقاب وأجنحة الدجاج تسبب أمراضا خطيرة للسيدات

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يلجأ الكثير من مربي الدجاج إلى حقنها بالهرمونات التي تساعد على نموها بشكل أسرع؛ ولذلك يجب أن نتوخى الحذر من الدجاج، والتخلص من الأماكن المحقونة. 


وقدم موقع chimieconseils النصائح اللازمة عن الدجاج المحقون، قائلا: "حاول قدر الإمكان الابتعاد عن رقاب وأجنحة الدجاج؛ لأن الدجاج يحقن بالستيرويد عن طريق هاتين المنطقتين، مما يجعلهما غنيّتين بمادة الستيرويد الّتي تعمل على تسريع عمليّة نمو الجسم، وبالتّالي فإن هذا الهرمون يعمل على تكوين القرحة في رحم المرأة عند الإكثار من تناولهما، كما تؤثّران أيضًا على الهرمونات عند النساء".


واستطرد: "لذا يرجي من النساء الابتعاد عن تناول أجنحة ورقاب الدجاج قدر الامكان؛ لأنها بطبيعتها هرموناتها غير ثابتة وتؤثر عليها بصفة أكبر، إلى جانب محاولة شراء دجاج من مصدر موثوق إذا أمكن".
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